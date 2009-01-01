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Администрация президента (АП) поручила регионам провести 8 апреля митинги против терроризма, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в АП, «Единой России» и регионах.

Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ”, – рассказал собеседник газеты в АП.

Как уточняется, митинги пройдут по всей стране, “особенно там, где прошли акции протеста” 26 марта. В одном из регионов изданию заявили, что “поставлена планка в 4–4,5 тысяч участников”.

По информации источника в другом регионе, митинг организуют “стандартным” способом: власти мобилизуют бюджетников. Предполагается, что в демонстрациях примут участие все парламентские партии.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв между станциями “Сенная площадь” и “Технологический институт”. Еще одно взрывное устройство позже обнаружили и обезвредили на станции “Площадь Восстания”. В результате теракта погибли 14 человек.

По предварительным данным, в метро взорвался смертник, он же заложил бомбу на другой станции.