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Обыски в российском филиале аудиторский компании Deloitte («Делойт и Туш СНГ») связаны с делом Пробизнесбанка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании.

По информации издания, обыски проходят в рамках уже завершившегося расследования уголовного дела по выводу активов собственниками Пробизнесбанка.

Собеседники газеты отмечают, что у следствия возникли вопросы к положительному заключению Deloitte о деятельности банка за 2014 год,

«Несмотря на то что Пробизнесбанк к началу 2015 года уже достаточно долго практически лежал, так как значительная часть его средств была инвестирована в строительство, Deloitte выдал ему чистое аудиторское заключение без оговорок и замечаний, что дало банку возможность продолжать махинации с ценными бумагами»,– заявил источник издания.

Как пишет «Коммерсантъ», Deloitte – «рекордсмен» по количеству положительных заключений для проблемных банков, и это «должно было привлечь внимание правоохранительных органов». В то же время уточняется, что уголовной ответственности за выдачу заведомо ложного заключения нет.

Об обысках в российском офисе Deloitte стало известно 4 апреля. Сообщалось, что следственные действия могут быть связаны с обращением в правоохранительные органы бывшего работника компании.

В марте он подавал заявление о «возбуждении уголовного дела против руководящих сотрудников “Делойт и Туш СНГ” в связи с противоправной слежкой в отношении сотрудников, вскрывших странные финансовые операции внутри компании».

ЦБ лишил Пробизнесбанк лицензии в августе 2015 года, а в октябре 2015 года признал организацию банкротом. В феврале 2016 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заподозрило руководство Пробизнесбанка в преднамеренном банкротстве, позже руководителей банка арестовали по делу о растрате 2,5 млрд рублей.

В марте 2017 года АСВ обнаружило в банке недостачу на 69,8 млрд рублей.