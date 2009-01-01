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Минфин предложил принять поправки к закону «Об организации страхового дела в РФ», которые обяжут медиков передавать данные, составляющие врачебную тайну, страховщикам. С пояснительной запиской к поправкам ознакомился «Коммерсантъ».

Из документа следует, что сейчас медики могут передавать страховщикам данные с письменного согласия пациентов, но, согласно статистике Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в половине случаев компании получают отказ и не могут установить «факт наступления страхового случая», что приводит к увеличению сроков выплат или отказам в них.

Отмечается, что поправки в середине марта поддержал ЦБ. По данным регулятора, беспрепятственный доступ к врачебной тайне сэкономил бы страховщикам в 2016 году до 25 млрд рублей (всего они потратили 245,6 млрд рублей).

Доступ к врачебной тайне, пишет газета, интересует компании, которые занимаются личными видами страхования (медицинское, жизни). Как заявил изданию вице-президент ВСС Максим Данилов, в России считаются сомнительными до 10% выплат по личным видам страхования, страховщики «подозревают» участие мошенников, но доказать ничего не могут.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в то же время отметила, что страховщики пытаются «упростить себе жизнь» и что такая инициатива позволит страховщикам имитировать страховой случай и получать историю болезни без согласия застрахованного.