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Следователь Роман Мухачев заявил, что Следственный комитет (СК) объединит дело бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева с другими делами коррупционной направленности в республике, передает «Коммерсантъ».

Таким образом, пишет газета, Мухачев «намекнул» на возможную квалификацию действий фигурантов расследования по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Соловьева на два месяца. Во время заседания экс-глава республики отказался признать свою вину и не стал давать показания.

Соловьеву вменяют получение взятки на общую сумму в 141,7 млн рублей.

По версии следствия, взятку экс-главе Удмуртии передали компании, которые строили мосты через реки Каму и Буй. Соловьев должен был «обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов» и предоставить лицензии на геологоразведку и добычу песка.

Как отмечалось, всего в деле о взяточничестве в Удмуртии арестованы четыре человека, включая экс-замминистра транспорта Александра Соловьева (Соловьева-маленького).

И.о. главы республики был назначен сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бречалов.