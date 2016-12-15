05:12

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин не поддержал предложенное КПРФ поручение о проверке данных из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК​) Алексея Навального о якобы незаконных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет РБК со ссылкой на депутатов Думы.

По словам собеседников издания, Володин заявил, что «поддержать поручение – значит поддержать Навального» и подчеркнул, что не видит смысла рассматривать его, так как ФБК «распространяет лживую информацию». По его мнению, «неправильно вовлекать Думу в эту историю».

«У всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера [Медведева] от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб», – сказал Володин.

Госдума будет рассматривать поручение 5 апреля.

Как 24 марта сообщил депутат от КПРФ Валерий Рашкин, партия потребует парламентского расследования фактов из фильма ФБК.

Чтобы поручение было принято, за это должны проголосовать 226 парламентариев. В Думе из 450 депутатов 343 – от «Единой России».

22 марта Рашкин заявил, что направил в Следственный комитет просьбу проверить информацию о коррупционной деятельности Медведева.