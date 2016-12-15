Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин не поддержал предложенное КПРФ поручение о проверке данных из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о якобы незаконных активах премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет РБК со ссылкой на депутатов Думы.
По словам собеседников издания, Володин заявил, что «поддержать поручение – значит поддержать Навального» и подчеркнул, что не видит смысла рассматривать его, так как ФБК «распространяет лживую информацию». По его мнению, «неправильно вовлекать Думу в эту историю».
«У всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьера [Медведева] от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб», – сказал Володин.
Госдума будет рассматривать поручение 5 апреля.
Как 24 марта сообщил депутат от КПРФ Валерий Рашкин, партия потребует парламентского расследования фактов из фильма ФБК.
Чтобы поручение было принято, за это должны проголосовать 226 парламентариев. В Думе из 450 депутатов 343 – от «Единой России».
22 марта Рашкин заявил, что направил в Следственный комитет просьбу проверить информацию о коррупционной деятельности Медведева.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.