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Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву ужесточить правила проверки водителей на состояние опьянения, пишет «Коммерсантъ».

Поводом для такого поручения стала информация МВД, согласно которой растет число людей, отказывающихся проходить освидетельствование.

Как пояснил газете замминистра внутренних дел Александр Горовой, в основе этого лежат 'экономические причины”: из-за сокращения медицинских учреждений инспекторы не могут в случае сомнений оперативно доставить нарушителей к врачу, а нарушитель в свою очередь не заинтересован в поездке в медучреждение.

В итоге “по обоюдному согласию” оформляется отказ от освидетельствования, так как наказание за это правонарушение соответствует наказанию за пьяную езду – 30 тысяч рублей и штраф.

Горовой также уточнил, что, согласно правилам медицинского освидетельствования, акт проверки водителя может готовиться до трех суток, и, таким образом, на время подготовки акта инспектор не может отстранить водителя от управления, и его “приходится фактически отпускать”.

В пресс-службе Минздрава “Коммерсанту” заявили, что проводят работу по внесению изменений в правила, но не раскрыли подробностей.

Как отметил нарколог Александр Ковтун, полицейский может составить протокол и отстранить водителя при наличии признаков опьянения. При этом, пока врач обследует биоматериал, водитель формально не имеет права садиться за руль из-за протокола об отстранении.

Соответственно, инспектор вызывает эвакуатор, который отвозит машину на штрафстоянку, забрать ее получается только на следующий день. А когда выясняется, что водитель был трезвый, взыскать что-либо с ГИБДД “очень сложно”.