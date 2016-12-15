08:45

«ВКонтакте» начала тестировать виртуальный оператор связи VK Mobile, сообщают Tjournal и vc.ru.

Обоим изданиям в пресс-службе компании подтвердили запуск тестирования. Как пишет TJ, в Google Play появилось официальное приложение VK Mobile, на это обратило внимание сообщество «The Brown Room» In VK.

Речь идет пока о внутреннем тестировании, для использования приложения необходима SIM-карта виртуального оператора и устройство с Android 4.4 и новее.

Приложение позволяет пополнять баланс, управлять тарифами, получать детализацию, отслеживать бонусы и подключать услуги.

Как отмечает vc.ru, в опубликованных в Google Play скриншотах также упоминался кэшбек за покупки «ВКонтакте», позднее его удалили.

Заметка дополняется.