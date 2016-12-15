09:48

Крупнейшие российские брокерские компании продолжают торговать в США ценными бумагами, запрет на работу с которыми установили в рамках антироссийских санкций, пишет Financial Times.

Брокеры БКС и «Открытие» проводят операции в США с тремя ценными бумагами, запрет на работу с которыми содержится в «черном списке» (Specially Designated Nationals list) отмечает издание. Речь идет о бумагах «Мостотреста» и Мособлбанка, связанного с Аркадием Ротенбергом, а также «Уралвагонзавода».

В обеих брокерских компания газете сказали, что действуют в полном соответствии с законодательством, в том числе с запретом американского Минфина, касающимся торговли ценными бумагами. Минфин США и ММВБ от комментариев отказались.

Как отмечает FT, у обеих брокерских фирм есть офисы в Нью-Йорке, у «Открытия» в нем работают только четыре человека, один из которых, согласно документам, – основатель группы «Открытие» Вадим Беляев.

FT пишет, что свободная торговля находящимися под запретом ценными бумагами свидетельствует о сложности применения подобных мер. Как сказал газете один из российских брокеров, «санкции больше не работают: западные банки спрашивают про них, ставят галочку в анкете и забывают про это».

«Мостотрест», который занимается строительством Керченского моста, попал под санкции США осенью 2016 года. До 2015 года компания принадлежала Игорю и Аркадию Ротенбергам. Мособолбанк находится в санации у СМП-банка Ротенбергов.