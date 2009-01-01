18:51

Верховный суд РФ признал «Свидетели Иеговы» экстремистской организацией и постановил ее ликвидировать. Об этом сообщает «Интерфакс».

Имущество организации будет обращено в пользу государства. Представитель «Свидетелей Иеговы» заявил, что решение ВС будет обжаловано в ЕСПЧ.

@widget type=post-embed id=81422

Иск против организации подало 15 марта Министерство юстиции. Ведомство подало иск после внеплановой проверки в феврале, которая выявила, что деятельность «Свидетелей Иеговы» не соответствует заявленным в уставе целям и задачам. В Минюсте также сообщили, что организация нарушает закон «О противодействии экстремистской деятельности».

За семь лет ведомство признало экстремистскими почти 100 материалов религиозной организации и запретило восемь местных отделений.

«Свидетели Иеговы» утверждают, что запрет организации приведет к «катастрофическим последствиям для свободы вероисповедания в России».

«Свидетели Иеговы – не экстремисты. Их верованиям противоречит проявление ненависти, вражды и насилия. Это мирные, добросовестные члены общества и государства, которые следуют библейским заповедям», – сказано в ответе организации на иск Минюста.

Решение суда коснется 175 тысяч последователей религии, отмечали «Свидетели Иеговы».

В октябре 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение головной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» за экстремистскую деятельность.