10:38

Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов мог быть связан с сирийскими боевиками, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Следствие проверяет круг общения Джалилова, в том числе в соцсетях, «где его могли завербовать» экстремистские или террористические организации, передает агентство.

«Сейчас также устанавливается, выезжал ли он в Сирию для участия в боевых действиях или нет. Но курировать его могли и по интернету, там же он мог получить и инструкцию по изготовлению бомб», – сказал источник ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что Джалилов до взрыва в метро не попадал в поле зрения силовиков и не проходил в базах как экстремист.

Вероятным исполнителем теракта Джалилова назвал Следственный комитет РФ, ранее о причастности гражданина России, выходца из Киргизии к взрыву заявил киргизский Комитет нацбезопасности.

Как пишет ТАСС, Джалилов никогда не имел гражданства Киргизии, из города Ош он уехал в 16 лет, в этом же возрасте получил российский паспорт.

Reuters отмечало, что страница Джалилова «ВКонтакте» показывает его интерес к «ваххабизму», но «не дает представления, что он может прибегнуть к насилию, представляю картину жизни обычного молодого человека, ведущего в основном светский образ жизни».

Джалилов, пишет агентство, «типичный молодой мусульманин», не выделяющийся из миллионов таких же, живущих в России. Как выяснило Reuters, у Джалилова была официальная регистрация в одном из районов Санкт-Петербурга, однако, как сказал собственник квартиры, он дал Джалилову регистрацию по просьбе общих знакомых, молодой человек в ней никогда не жил.