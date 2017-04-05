11:05

Российская экономика вошла в новую фазу экономического цикла и активно растет. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

«Если посмотреть на цифры начала года – потребление электроэнергии растет на 2%, грузооборот – на 4–6%, сегодня был опубликован индекс PMI – этот показатель находится на многолетних максимумах. То есть мы говорим о том, что экономика находится не на пути к росту, а уже вошла в новую фазу экономического цикла и активно растет», – отметил чиновник.

Ранее 5 апреля Markit опубликовал новые данные по индексу PMI, сообщив о максимальном квартальном росте деловой активности в сфере услуг с 2012 года. В марте активность выросла на 1,1 процентный пункт до 56,6 пункта.

В середине марта министр говорил о переходе экономики России к росту. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также отмечала начало нового экономического цикла. Росстат сообщал о первом за два года росте квартального ВВП.

В то же время Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов призвали проводить структурные реформы, без которых, по их мнению, рост экономики не сможет превышать 1,5% в год.

По прогнозам Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году составит 2%. Центробанк ждет роста экономики на 1–1,5%, Минфин – на 1,5–2%. Аналитики Sberbank CIB заявляли, что не видят устойчивой тенденции к росту, поэтому нет предпосылок для роста экономика более, чем на 1%.