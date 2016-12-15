19:09

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который приравнивает к митингам встречи депутатов с избирателями. Прямая трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.

За инициативу проголосовали 323 депутата. Документ обязывает депутатов предупреждать местные власти о мероприятии не позднее, чем за семь дней до встречи. Исключение составляют собрания и одиночные пикеты.

Депутаты обсуждали законопроект несколько часов. Сергей Иванов (ЛДПР) в своем выступлении по поводу законопроекта сказал, что из-за такого закона избиратели «будут еще больше злиться».

«Я работаю депутатом уже четвертый созыв. не знаю, может я устал, но я и рад бы эти встречи не проводить, общение с избирателями – это всегда слезы, – заметил Иванов. – Они [избиратели] как были злые, так и будут [из-за закона] злиться».

Ранее аналогичные законы приняли в Санкт-Петербурге и Москве. При этом в Санкт-Петербурге уточнили, что согласовывать не нужно встречи численностью до 100 человек и те, что проходят в гайд-парке.

Депутаты Санкт-Петербургского Законодательного собрания просили обязать депутатов согласовывать встречи, так как те «под видом встреч с избирателями могут устроить Майдан». Запрет на проведение встреч с избирателями без согласования с властями депутаты от «Единой России» и ЛДПР связывали с митингами против передачи Исаакиевского собора РПЦ.