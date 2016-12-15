11:38

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов не настаивает на компенсации $50 млрд от Минфина США за включение в санкционный список.

«Мне уже неважно, сколько денег они заплатят. Доллар или 50 млрд. Нужны извинения», – сказал Илюмжинов в интервью ТАСС.

Он уверен, что выиграет суд у американского Минфина, Илюмжинов уверен в несправедливости решения распространить на него санкции.

«В связи с переменами в руководстве страны они (Минфин США) два месяца молчали, но сейчас снова вступили в диалог, – уточнил глава ФИДЕ. – Я продолжаю требовать исключения меня из санкционного списка, хотя это никак не мешает мне выполнять свои обязанности».

Илюмжинов подал в суд на Минфин США в 2016 году, он попал под санкции из-за подозрений в сотрудничестве с президентом Сирии Башаром Асадом.

Из-за введенных санкций ФИДЕ ограничила полномочия Илюмжинова на посту президента организации. Сам Илюмжинов полагает, что попал под санкции из-за своей «активной международной политики».

В марте 2017 года ФИДЕ заявила об отставке главы федерации, которую Илюмжинов сразу же опроверг и назвал эту информацию «провокацией со стороны ряда членов ФИДЕ», а также «подставой» и «делом рук американцев».

Как позднее объяснил исполнительный директор федерации Найджел Фримен, на заседании в Афинах Илюмжинов несколько раз повторил «Я ухожу» перед тем, как выйти из комнаты. Илюмжинов в ответ на это пояснил, что английский – это не его родной язык, и его слова неверно истолковали.