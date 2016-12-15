Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о строительстве новой системы государственного управления «Государство 3.0» в России. Его цитирует RNS.
«Не нужно идти последовательным путем, не нужно экспериментировать на наших чиновниках и идти шаг за шагом, нужно сразу же внедрять, скажем так, “Государство 3.0”», – заявил он, предложив «проскочить» несколько промежуточных стадий в развитии государственного управления.
Новая модель управления должна включать в себя следующие составляющие: управление текущими процессами, встроенный механизм постоянного изменения этих процессов и инновационные «подрывные» технологии.
По мнению главы Сбербанка, Россия может быстро построить государство «на платформе будущего».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил снизить долю государства в экономике, где его управление оказывается неэффективным. Он, однако, отказался назвать сферы, в которых государство не может действовать успешно.
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