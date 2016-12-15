В Санкт-Петербурге задержали шестерых выходцев из Средней Азии, подозреваемых в пособничестве террористам. Об этом сообщает Следственный комитет.
Задержания прошли 5 апреля. По версии следствия, мужчины вербовали соотечественников в «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра». СК завел дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
В релизе отмечается, что информации о связях задержанных с исполнителем теракта в метро Акбаржона Джалилова у спецслужб нет.
Заметка дополняется.
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