11:45

В Санкт-Петербурге задержали шестерых выходцев из Средней Азии, подозреваемых в пособничестве террористам. Об этом сообщает Следственный комитет.

Задержания прошли 5 апреля. По версии следствия, мужчины вербовали соотечественников в «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра». СК завел дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В релизе отмечается, что информации о связях задержанных с исполнителем теракта в метро Акбаржона Джалилова у спецслужб нет.

Заметка дополняется.