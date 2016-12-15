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Минфин с 7 апреля по 5 мая будет покупать валюту на 3,5 млрд рублей в день. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего на покупку валюты в этот период ведомство потратит 69,9 млрд рублей. По прогнозам, в апреле отклонение полученных нефтегазовых доходов от месячной оценки составит 64,5 млрд рублей. В марте бюджет получил от продажи нефти и газа на 5,4 млрд рублей больше, чем прогнозировалось.

Кроме того, стало известно, что Минфин может увеличить расходы бюджета в 2017 году на 200 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. При этом он отметил, что допдоходов может не быть, если уровень дивидендов госкомпаний будет ниже, чем заложено в плане бюджета.

«Если будет другое решение, то у нас не будет ненефтегазовых доходов, а значит, не будет ресурса для поправок», – сказал он.

С 6 марта по 7 апреля Минфин закупал валюту на 3,2 млрд рублей в день, таким образом, за месяц ведомство потратило на покупку валюты 70,5 млрд рублей. Как отмечали в Минфине, сокращение объема закупки валюты связано тем, что фактически полученные доходы от продажи нефти и газа в феврале были ниже их оценки на 21,4 млрд рублей.