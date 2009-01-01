12:26

В Санкт-Петербурге пройдет митинг, посвященный борьбе с терроризмом, сообщил спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«Да, мы будем проводить митинг. Для всей страны это будет солидарность с нашим городом-героем Санкт-Петербургом, а для нас это будет солидарность с родными и близкими погибших», – приводит его слова «Интерфакс».

Место и дату акции пока не определили, уточнил Макаров. Как ранее сообщил «Коммерсантъ», Администрация президента РФ дала регионам указание провести такие митинги 8 апреля.

По данным газеты, акции должны пройти по всей стране, «особенно там», где 26 марта прошли митинги против коррупции.

В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв в метро, погибли 14 человек. Взрыв признали терактом, предполагаемым исполнителем СК назвал гражданина России, выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова. Он не проходил по базам спецслужб и ранее не попадал в их поле зрения.