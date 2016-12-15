13:11

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил снять с него контроль за поставками продуктов из Белоруссии. Об этом сообщает RNS.

«Если общественности это не нужно… Где ваши все союзы овощеводов? Почему никто не поддерживает? Почему я один, а там уголовное дело… Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что может я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом», – заявил он на форуме «Овощкульт».

Курировать это направление он предложил своему заместителю. «Пусть он какое-то время Белоруссию поведёт, и мы посмотрим, где предвзятость-то», – сказал Данкверт.

Россельхознадзор не раз указывал на то, что в Россию через Белоруссию попадают санкционные продукты. В декабре 2016 года Сергей Данкверт назвал поставки из Белоруссии «контрабандой». Минск эти обвинения отвергал.

В феврале глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил завести на него уголовное дело «за нанесение ущерба государству». По его словам, «все эти Данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта». В МВД Белоруссии позднее сообщили, что проводятся доследственные проверки чиновников Россельхознадзора.

После этого Россия частично запретила поставки говядины из Белоруссии, так как в страну якобы поставлялось украинское и европейское мясо. В марте Данкверт отказался ехать в Минск по приглашение министра сельского хозяйства государства.