На этой неделе в ходе посещения завода «Тамбовский бекон» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел подвешенные на крюках полутуши свиней, похвалил «космическую чистоту» в цехе убоя, и опроверг обвинения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Правильнее сказать: мелькнул ряд заголовков – «Медведев опроверг». И о стиле и методологии «опровержений» власти стоит поговорить подробнее.