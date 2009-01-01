На этой неделе в ходе посещения завода «Тамбовский бекон» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел подвешенные на крюках полутуши свиней, похвалил «космическую чистоту» в цехе убоя, и опроверг обвинения Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Правильнее сказать: мелькнул ряд заголовков – «Медведев опроверг». И о стиле и методологии «опровержений» власти стоит поговорить подробнее.
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