13:30

Бизнесмен Артур Очеретный, предположительно ставший новым мужем Людмилы Путиной, оказался владельцем виллы во Франции стоимостью €6–7 млн, выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование корреспондента OCCRP Олеси Шмагун публикует «Медуза». Как напоминает издание, о разводе президента России Владимира Путина с супругой Людмилой стало известно в 2013 году.

В январе 2016-го газета «Собеседник» выяснила, что директор фонда «Центр развития межличностных коммуникаций» Артур Очеретный стал новым супругом бывшей жены президента.

«Медуза» пишет, что Очеретный «много лет занимался бизнесом», но «не слишком удачно»: ни одна из его компаний (IT, строительство и рыботорговля) «не имела особого успеха».

Тем не менее, указывает издание, в декабре 2013 года Очеретный купил виллу «Сюзанна» во французском городе Англет. Подтверждающие покупку документы есть в распоряжении OCCRP.

«“Сюзанну” окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг – поля для гольфа: в таких местах состоятельные люди встречают старость», – пишет «Медуза».

В объявлении о продаже виллы указана стоимость €6–7 млн, кадастровая оценка виллы – €5,4 млн.

Как уточняет «Медуза», таким образом, Очеретный через полгода после развода Людмилы Путиной с президентом «смог позволить себе купить виллу во Франции на берегу Атлантического океана» стоимостью более €5 млн.

Издание напоминает, что в 2015 году Reuters сообщало о приобретении Кириллом Шамаловым виллы за $3,7 млн в Биаррице. Шамалов – сын давнего друга Путина и совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, по данным Reuters, Кирилл Шамалов – муж Екатерины Тихоновой, которую агентство называет дочерью Путина. Вилла в Биаррице, пишет «Медуза», располагается в нескольких километрах от виллы Очеретного.

«Медуза» уточняет, что Очеретный как частное лицо не обязан отчитываться о доходах. Его фонд зарабатывает в том числе тем, что проводит курсы повышения квалификации для библиотекарей и психологические тренинги. Кроме того, фонд получает деньги от государства и госкомпаний, так, в 2012 году «дочка» РЖД перечислила организации 25 млн рублей.

У Людмилы Путиной бизнес-активы появились после развода, добавляет издание. С 2014 года ей принадлежит 99% компании «Меридиан» (занимается недвижимостью). При этом, пишет «Медуза», фирма связана с Центром развития межличностных коммуникаций: у «Меридиана» в долгосрочной аренде находятся помещения особняка на Воздвиженке, который принадлежит фонду Очеретного.