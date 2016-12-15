13:26

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил усилить ответственность вербовщиков террористов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он также предложил обсудить вопрос о проведении дактилоскопии для въезжающих в страну.

«Эти вопросы могут быть эффективным решением», – сказал Володин.

Заявления о необходимости введения смертной казни для террористов он назвал «пиаром» на трагических событиях.

При этом ранее 5 апреля председатель ГД говорил, что петербургский теракт не должен стать поводом для «закручивания гаек».

«Нельзя здесь метаться. Не должно быть суеты, не должно быть паники, “закручивания гаек”. Надо понять, что нужно сделать, чтобы предотвратить гибель людей и для более эффективной работы различных служб», – подчеркивал он.

Как отмечал Володин, сначала необходимо провести «внимательный анализ» ﻿с участием экспертов, правоохранительных органов и спецслужб, а после этого принимать решение.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля, СК признал инцидент терактом. В результате погибли 14 человек. Предполагаемым исполнителем теракта следователи считают гражданина России, выходца из Киргизии Акбаржона Джалилова.

Как писал «Коммерсант», после трагедии Администрация президента РФ дала регионам указание провести антитеррористические митинги 8 апреля. В Петербурге уже подтвердили проведение акции.