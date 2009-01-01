13:45

Число россиян, одобряющих деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева, упало на 10 процентных пунктов в марте (до 42%). Об этом свидетельствуют данные исследования «Левада-центра», передает «Интерфакс».

Не одобряют его деятельность 57% граждан (в феврале этот показатель был на уровне 47%).

Рейтинг президента РФ Владимира Путина за месяц снизился на 2 процентных пункта, до 82%. Работу правительства и Госдумы одобряют 43% и 38% населения соответственно (в феврале – 49% и 45%).

Опрос проводился 31 марта, в нем приняли участие 1600 человек.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал масштабное расследование о «тайных активах» Медведева. В расследовании утверждается, что глава правительства купил их на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи некоммерческих фондов. В числе его собственности ФБК обнаружил яхты, особняки и виноградники в России и за границей.

Расследование послужило поводом к митингам «Он нам не Димон» в 97 городах России. Часть из них не была согласована, что привело к массовым задержаниям.

Сам Медведев прокомментировал расследование только спустя месяц. Компромат он назвал «чушью и бумажками», а само расследование, по его словам, было похоже на «компот». Появление этой публикации «спонсировали частные инвесторы», которые призвали людей выйти на митинги, преследуя свои «шкурные интересы», утверждал глава правительства.