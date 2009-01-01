Трагедия в Санкт-Петербурге, как и любые другие страшные события, ломающие привычный ход вещей, послужила индикатором общественных настроений. Солидарность горожан и местных властей в вопросах помощи жертвам и их семьям говорит о неравнодушии и умении самоорганизоваться в кризисной ситуации. Но не менее показательны и настроения, царящие в онлайн-дискуссиях.

Поведение пользователей социальных сетей часто выглядит патологично. Многочисленные онлайн-«эксперты» находят виновных, заочно их линчуют и устраивают в комментах геноцид всех, кто с ними не согласен. Что это: проявление страха? Или своеобразная реализация законного желания высказаться? А, может, сетевые сообщества просто не умеют воспроизводить онлайн те практики, которые в культуре органично сопровождают трагедии – например, скорбь? Мы просто не знаем, как переводить привычные ритуалы траура в цифровые форматы, и вместо создания атмосферы сочувствия плодим агрессию?