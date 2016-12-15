14:15

В Кремле обсуждают вопрос изменения повестки российского телевидения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бывшего федерального чиновника и источники, близкие к Администрации президента.

Кремль хочет, чтобы на телевидении больше внимания уделяли проблемам внутри страны, а не внешнеполитической повестке, говорят собеседники агентства. Чиновники понимают, что современное российское ТВ и интернет-площадки – это два разных мира, которые необходимо как-то сблизить. К тому же, люди устали находиться на «военном информационном фронте», добавляют источники РБК.

При этом один из собеседников издания подчеркнул, что российские ТВ-форматы могут быть не готовы к изменениям.

«Критиковать Порошенко безопасно, а вот вопрос обсуждения внутренней повестки подводит к вопросу, кто в тех или иных проблемах виноват», – отметил он.

В таких случаях непонятно, как обсуждать текущие проблемы и в каком контексте, сказал источник агентства.

Изменение телевизионной повестки особенно актуально в преддверии президентских выборов, подчеркнул бывший федеральный чиновник. Он отметил, что во время кампании на ТВ должны обсуждаться актуальные проблемы, а современное телевидение для этого не приспособлено.