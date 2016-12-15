Небо над проектом регионального самолета SSJ 100 (он же Sukhoi SuperJet), похоже, снова затягивают тучи. На грани срыва продолжение поставок российских лайнеров ключевому европейскому заказчику – ирландской CityJet. Проблема в ведомственных проволочках: Межгосударственный авиационный комитет не смог вовремя передать Росавиации полномочия сертификации авиатехники, потому что Минтранс за полтора года не подготовил соответствующие документы (теперь вся надежда на Путина, которого якобы поставил в известность о ситуации генпрокурор Чайка).

Впрочем, и до этого производитель первого в постсоветской России гражданского самолета –компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) – испытывал трудности с экспортом. Компании, созданной 17 лет назад, никак не удается занять заметную долю мирового рынка, а государству – увидеть подлинный международный размах, не говоря уже о прибыли от проекта, в поддержку которого оно вложило миллиарды долларов.