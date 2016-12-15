14:31

Руководство Сбербанка отказалось назначить журналиста Марианну Максимовскую старшим вице-президентом и директором департамента маркетинга и коммуникаций. Об этом «Эху Москвы» сообщил знакомый с ситуацией источник.

В Сбербанке информацию пока не прокомментировали, уточняет «Эхо». Также об отказе правления Сбербанка утвердить кандидатуру Максимовской пишут «Ведомости».

Газета в конце марта анонсировала переход журналиста в госбанк. Ранее департаментом коммуникаций Сбербанка руководила экс-глава РИА Новости Светлана Миронюк, она ушла из компании в феврале.

Марианна Максимовская начала карьеру на телевидении в 90-х годах в новостной службе Первого канала. Затем она работала на НТВ, в 2003 году стала автором и ведущей собственной аналитической программы «Неделя с Марианной Максимовской» на РЕН ТВ.

С телевидения Максимовская ушла в 2014 году, напоминают «Ведомости». После этого она работала вице-президентом коммуникационной группы «Михайлов и партнеры», с 2016 года – вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга «Новаком».