Кремль не имеет отношения к организации антитеррористических митингов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Я первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы (из Кремля), мне неизвестно о таких сигналах», – сказал Песков.
Он заявил, что митинги не нужны, так как консолидация общества «налицо».
Ранее в Петербурге анонсировали проведение митинга, посвященного борьбе с терроризмом. Место и дата акции не назывались. После этого на сайте massovki.net появилось объявление о наборе массовки в Москве для участия в концерте памяти погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга. В объявлении сказано, что мероприятие состоится 6 апреля.
«Коммерсантъ» сообщал, что Администрация президента поручила регионам провести антитеррористические митинги 8 апреля. Митинги запланированы по всей стране «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта.По данным собеседников газеты, губернаторам звонят и ставят задачу «согнать туда народ».
Заметка дополняется.
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