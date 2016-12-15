14:44

Кремль не имеет отношения к организации антитеррористических митингов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Я первый раз слышу о том, что какие-то могли быть сигналы (из Кремля), мне неизвестно о таких сигналах», – сказал Песков.

Он заявил, что митинги не нужны, так как консолидация общества «налицо».

Ранее в Петербурге анонсировали проведение митинга, посвященного борьбе с терроризмом. Место и дата акции не назывались. После этого на сайте massovki.net появилось объявление о наборе массовки в Москве для участия в концерте памяти погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга. В объявлении сказано, что мероприятие состоится 6 апреля.

«Коммерсантъ» сообщал, что Администрация президента поручила регионам провести антитеррористические митинги 8 апреля. Митинги запланированы по всей стране «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта.По данным собеседников газеты, губернаторам звонят и ставят задачу «согнать туда народ».

Заметка дополняется.