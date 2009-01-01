15:09

Самолет главы Чечни Рамзана Кадырова, фото из которого публиковал певец Тимати, оценили в $80 млн. Об этом сообщает «Дождь».

Телеканал пишет, что интерьер самолета с фотографии Тимати идентичен салону бизнес-джета Airbus ACJ319, это подтвердил сотрудник компании Airbus.

https://www.instagram.com/p/BRboVYDD3fR/?taken-by=timatiofficial&hl=ru

Airbus ACJ319 – один из самых дорогих частных самолетов в мире. Он оборудован гостиной, спальной комнатой, офисом, ванной комнатой, переговорной на 12 человек с большим жидкокристаллическим дисплеем и средствами специальной связи.

По данным «специализированных сайтов», на которые ссылается «Дождь», стоимость самолета может достигать $80 млн. Отмечается, что в составе авиапарка специального летного отряда «Россия» есть два Airbus A319, один из них стоит 2,3 млрд рублей, второй – 2,4 млрд рублей.

Кадыров неоднократно выкладывал фото и видео из бизнес-джета в своих соцсетях, однако никогда не говорил, что пользуется частным самолетом. Как отмечает «Дождь», на одном из авиафорумов главе Чечни приписывают номер борта VQ-BVQ, который, по данным трекинговых сайтов, принадлежит бизнес-джету Airbus A319–133. По данным сайта flightaware.com, самолет принадлежит компании Edelweiss Avia Ltd., которая числится в официальном реестре юридических лиц Бермудских островов, сообщает «Дождь».

Телеканал, ссылаясь на данные сайта Flightradar24.com, пишет, что за год из 140 полетов, совершенных этим самолетом, 116 начинались и заканчивались в Грозном. По информации «Дождя», судя по маршрутам бизнес-джета, его также использовали подчиненные Кадырова и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Представитель Трутнева отрицал использование самолета Кадырова.

С 2011 года бизнес-джетом от имени неназванного клиента, проживающего на территории одной из стран Персидского залива, управлял катарский оператор Rizon Jet. Сейчас самолетом управляет российская компания «ВипДжет», это подтвердил «Дождю» ее гендиректор Андрей Горохов. Имя владельца он назвать отказался, но рассказал, что только услуги «ВипДжет» обходятся владельцу не менее чем в €10 тысяч в месяц, а заправка самолета на один полет стоит несколько десятков тысяч евро.