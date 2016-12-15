15:13

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о транспортной безопасности в метро, документ опубликован на сайте правительства.

В постановлении перечислены требования, которые обязаны выполнять все юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на объектах метрополитена.

Вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил, что большая часть требований из документа, подписанного Медведевым, «уже применяется на практике», тем не менее, по словам чиновника, это «новый акт безопасности на метрополитене».

«Данный документ систематизирует все необходимые требования, вводит специальный регламент их реализации, устанавливает ответственность за реализацию требований, вводит категории уязвимости и опасности объектов», – сказал Дворкович.

РИА Новости передает, что подписанным 5 апреля документом Медведев распорядился создать в метро группы быстрого реагирования. Однако, о создании таких групп сообщалось еще в 2014 году.

«Новый» документ анонсировали после взрыва в метро Петербурга, который произошел 3 апреля. Его признали терактом, погибли 14 человек, больше 50 пострадали.