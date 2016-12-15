Рублевый индекс ММВБ переименуют в индекс Московской биржи (МосБиржи). Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
По-английски название будет звучать как MOEX Index Russia. Изменится также методология биржи: повысятся требования к ликвидности акций и базе расчета.
Изменения произойдут в четвертом квартале 2017 года, отмечается в сообщении.
Индекс ММВБ составляется на основе средневзвешенной оценки котировок акции 50 наиболее крупных российских компаний. Московская биржа появилась в 2011 году после слияния биржевой группы ММВБ и группы РТС.
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