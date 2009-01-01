15:26

Рублевый индекс ММВБ переименуют в индекс Московской биржи (МосБиржи). Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

По-английски название будет звучать как MOEX Index Russia. Изменится также методология биржи: повысятся требования к ликвидности акций и базе расчета.

Изменения произойдут в четвертом квартале 2017 года, отмечается в сообщении.

Индекс ММВБ составляется на основе средневзвешенной оценки котировок акции 50 наиболее крупных российских компаний. Московская биржа появилась в 2011 году после слияния биржевой группы ММВБ и группы РТС.