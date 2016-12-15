«Эта акция нежелательна правительству Дагестана. Не хотят, чтобы ее услышали в Москве. Они боятся. До такой степени уже разворовали наши деньги. Пока мы не объединимся в один кулак, нас не услышат. Мы в поле закона и не будем нарушать закон». В ответ на речь выступающего толпа дальнобойщиков в небольшом дагестанском городе Манас взрывается аплодисментами и одобрительными криками. Водители фур уже полторы недели живут на стоянке в окружении бойцов ОМОНа и Росгвардии, бастуют против дополнительных сборов и требуют полной отмены системы «Платон». Бастуют и дальнобойщики в других регионах, но в Дагестане протест самый массовый.

После введения системы «Платон», оператором которой стала дочерняя структура «Ростеха» и компании сына Аркадия Ротенберга Игоря, с грузовиков массой от 12 тонн стали брать дополнительный налог за каждый пройденный километр. В апреле правительство планировало увеличить тариф в два раза, затем было принято решение о росте тарифа на 25% с 15 апреля.

На начало акции 27 марта в Манасе было 500–600 грузовиков, сейчас их стало только больше. Аналогичный протест был в 2015 году. Тогда дальнобойщики устроили автопробег на Москву, но до столицы так и не доехали.

Вчера корреспондент Republic поговорил с одним из лидеров объединения дагестанских дальнобойщиков Рустамом Маламагомедовым о том, что изменилось с 2015 года и как перевозчики хотят добиться своей цели. Сегодня Маламагомедова сразу после пресс-конференции в Москве задержали люди, представившиеся сотрудниками уголовного розыска.