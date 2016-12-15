17:58

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) впервые попала в топ-100 рейтинга молодых университетов мира издания Times Higher Education (THE). Рейтинг опубликован на сайте THE.

В рейтинг вошли более 200 университетов из 48 стран. Российский вуз попал в топ-100 рейтинга впервые, ВШЭ оказалась на 96 месте. Первое место в топе заняла швейцарская Федеральная политехническая школа в Лозанне, второе – Университет науки и технологий Гонконга, а третье – Технологический университет Наньян (Сингапур).

Высшая школа экономики стала единственным вузом из России, который попал в рейтинг THE. В мировом рейтинге университетов (World University Rankings) ВШЭ оказалась на 401–500 месте.

По словам редактора Национального рейтинга университетов «Интерфакса» Алексея Чаплыгина, пройти в топ-100 по формальным критериям могли 60 российских университетов, история которых не превышает 50 лет. Однако многие не смогли попасть в рейтинг из-за строгих правил по числу публикаций и известности зарубежным экспертам, отметил он.

Рейтинг молодых университетов THE Young Universities Rankings составляют с учетом мирового рейтинга университетов (World University Rankings), а также рейтинга стран БРИКС и развивающихся стран. При отборе учитывается известность вуза среди студентов, работодателей и экспертов в мировой академической среде. Согласно критериям отбора, участники должны в течение последних пяти лет опубликовать в международных реферируемых журналах не менее 1 тысячи научных статей.