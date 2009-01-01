17:54

Глава Сбербанка Герман Греф предлагал тележурналисту Марианне Максимовской перейти на работу в Госбанк, но до обсуждения ее кандидатуры дело не дошло. Об этом Максимовская написала в фейсбуке.

«Я, действительно, получала предложение от президента Сбербанка, однако моя работа меня не отпустила, – пояснила она. – Могу добавить, что крайне удивлена появившимися сообщениями о том, что мою кандидатуру выдвигали на правлении банка. Если в начале был слив, то теперь уж прямо вымысел».

Днем 5 апреля «Эхо Москвы» и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что правление Сбербанка отказалось утвердить Максимовскую в должности старшего вице-президента и директора департамента коммуникаций.

«Ведомости» писали о возможном переходе Максимовской в Сбербанк в конце марта.

Заметка дополняется.