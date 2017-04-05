18:51

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ обнаружил нарушения Конституции в законопроекте о сносе пятиэтажек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект заключения.

«Идея законопроекта красивая, но оформлена плохо. Он нарушает статьи Конституции, которые касаются судебной защиты, гражданско-правовых отношений, права собственности», – сказала председатель комитета Галина Хованская.

При этом депутаты готовы поддержать законопроект, если в него внесут изменения. Так, согласно документу, собственникам квартир в пятиэтажках направляется несколько предложений о новом жилье, если через два месяца они не отвечают, то их выселяют по суду. При этом собственник может обжаловать только факт равнозначности предоставляемого ему жилья, но не само выселение. Депутаты ссылаются на статьи 19, 45 и 46 Конституции и подчеркивают, что граждане могут обжаловать любые действия властей, в том числе выселение. Они также требуют отсчитывать 60 дней с момента получения квартир.

В комитете также требуют прописать, что собственники имеют право на получение компенсации за жилье либо на предоставление другого жилого помещения «с зачетом его стоимости при определении размера возмещения». Согласно Конституции, «принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения».

Кроме того, депутаты просят рассматривать список домов, которые пойдут под снос, на публичных слушаниях. Они также требуют распределить между собственниками квартир в «хрущевках» взносы за капремонт, которые те уже заплатили.

Согласно концепции столичной мэрии, список домов, которые пойдут под снос, будет обсуждаться через голосование на портале «Активный гражданин». Что касается взносов за капремонт, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, их планируют направить на строительство новых домов вместо «хрущевок».

Накануне советник мэра Москвы, депутат ГД Владимир Ресин заявлял, что жителей «хрущевок» переселят в дома XXII века. Он подчеркивал, что насильно москвичей переселять не будут, а с теми, кто откажется переезжать, «будут работать индивидуально».

Законопроект о сносе московских пятиэтажек в первом чтении рассмотрят 19 апреля. Как отмечал Собянин, предварительный список домов, которые попадут под снос, подготовят к 1 мая.