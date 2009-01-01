Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Первыми о проведении акции заявил Санкт-Петербург. «Для всей страны это будет солидарность с нашим городом-героем Санкт-Петербургом, а для нас это будет солидарность с родными и близкими погибших», – сообщил спикер Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

В Москве акция пройдет 6 апреля и будет называться «Питер, мы с тобой». Ее проведут профсоюзные организации Москвы. Московская федерация профсоюзов рассказа рассказала «Интерфакс», что в акции на Манежной площади примут участие профсоюз работников метрополитена, работников транспорта, и Транспортной ассоциации московской агломерации. Участники митинга возложат цветы и зажгут свечи у мемориала «Город-герой Ленинград» в Александровском саду.

Акции организованы по поручению Кремля, утверждал «Коммерсантъ». 4 апреля. Со ссылкой на источники в администрации президента, «Единой России» и регионах, газета рассказала, что губернаторам было дано распоряжение собрать население, в одном из регионов поставили планку в 4–4,5 тысячи участников.