18:30

Опознаны все 13 жертв теракта в петербургском метро, сообщается на сайте Следственного комитета. СК также публикует список имен.

Вместе с предполагаемым террористом погибли 14 человек. Как уточнили в Следственном комитете, генетическая экспертиза подтвердила личность Акбаржона Джалилова, которого ранее следствие назвало исполнителем теракта.

СК 4 апреля назвал имена 10 из 14 погибших, сообщив, что по четырем погибшим назначена экспертиза.

Взрыв произошел 3 апреля между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одну бомбу обнаружили на «Площади Восстания», ее удалось обезвредить.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, судя по фотографиям, несработавшее взрывное устройство было низкотехнологичным, вероятно, его изготовили из подручных ингредиентов, в том числе из сахара.

Один из источников агентства в российских спецслужбах сказал, что такой метод изготовления бомбы используют в Сирии, из-за применения сахара взрывчатка получается коричневого цвета, и ее называют «шоколадом».

Источники ТАСС 5 апреля сообщали, что силовики проверяют круг общения Джалилова, в том числе, его возможные контакты с сирийскими боевиками.