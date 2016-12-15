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Столичные власти согласовали акцию памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, так как она не подпадает под действие закона о митингах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник объяснил такое решение тем, что акция «неполитическая».

Совещание по поводу митинга состоялось 5 апреля по поручению аппарата мэра. Олейник отказался отвечать на вопрос, когда организаторы обратились в мэрию, предложив «опустить этот момент».

«Знаете в чем дело, речь идет не о том, как подали заявку, а о том, что к нам обратились люди, а мы откликнулись», – рассказал организатор собрания, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Он пообещал предъявить документальное подтверждение заявки в день акции.

В законе не прописано, что «неполитические» акции выводятся из под его действия: на них также распространяется требование подавать заявку не позднее 10 дней до проведения акции.

Ранее издание писало, что Кремль поручил регионам провести 8 апреля антитеррористические митинги. Акции пройдут по всей стране, «особенно там», где были митинги 26 марта. Губернаторам поставили задачу «согнать туда народ», отмечала газета. Кремль отверг эту информацию, уточнив, что митинги не организовывает.

Акции памяти пройдут в Санкт-Петербурге и Москве 6 апреля. Аналогичные акции до конца недели пройдут в десятках других городов России. В столице она заявлена как акция памяти и солидарности «Питер, мы с тобой». Собрание должно пройти в Александровском саду у памятного знака «Город-герой Ленинград». Антонцев пообещал, что «никаких плакатов, выкриков» не будет.

В результате теракта, произошедшего в петербургском метро, погибли 14 человек, включая смертника Акбаржона Джалилова.