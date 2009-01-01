Говорят, что месть сладка. Большинство из нас, пострадав, испытывает желание сделать что-то нехорошее обидчику, даже если это близкий человек: нам кажется, что это как-то компенсирует полученный негатив. Судя по истории мировой культуры, так люди вели себя всегда – достаточно вспомнить «Илиаду» Гомера или «Гамлета» Шекспира. Откуда берется в человеке желание побыть «плохим парнем» в ответ на обиду, что происходит в нашем мозгу, когда мы думаем о мести, и чем мстительность может быть полезна обществу?

Чувство мести – мощный эмоциональный триггер. Оно толкает на преступления (по статистике, мотивы мести и ярости вмешиваются в половину убийств) и формирует государственную политику – стремление отомстить за теракты в Нью-Йорке дало начало войне США в Афганистане и было одним из важнейших причин операции в Ираке. Психологи многое знают о результате желания отомстить – агрессии. Своеобразный посредник и отправная точка агрессии – месть – долго оставалась в тени, но сейчас наука наверстывает упущенное.