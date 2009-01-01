В Госдуме проголосовали против проведения парламентского расследования по материалам ФБК о «тайных активах» премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект поручения на голосование внесла фракция КПРФ.

Заметка дополняется.