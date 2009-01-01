В Госдуме проголосовали против проведения парламентского расследования по материалам ФБК о «тайных активах» премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает «Интерфакс».
Проект поручения на голосование внесла фракция КПРФ.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.