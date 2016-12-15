21:15

Один из основателей движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин сменит депутата Госдумы Ирину Яровую на посту куратора патриотической платформы «Единой России». Об этом источник в партии рассказал РБК.

Изменения также произойдут в либеральной платформе, которую возглавит председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, куратором социальной платформы станет член Совета Федерации Валерий Рязанский.

По словам собеседника издания, сменив кураторов, «Единая Россия» намерена активизировать работу своих идеологических платформ, деятельность которых «должна быть интересна и полезна для общества».

В декабре 2016 года «Коммерсантъ» писал о планах партии упразднить идеологические платформы, так как они «больше не выполняют функцию расширения электората». При этом, по словам источника РБК, на съезде «Единой России» в январе 2017 года ее лидер Дмитрий Медведев объявил, что платформы нужно сохранить, но обновить.

Секретарь генсовета партии Сергей Неверов также выступил за сохранение платформ, так как они представляют собой «площадку для выработки сбалансированной позиции по самым актуальным вопросам с учетом разных точек зрения».

В 2012 году на базе несколько клубов, в которые входили люди с разными политическими взглядами, образовались три платформы: социально-консервативная, праволиберальная и патриотическая. Как отмечал «Коммерсантъ», после этого «идеологическая внутрипартийная дискуссия практически прекратилась». В 2016 году появилась еще одна платформа – предпринимательская.