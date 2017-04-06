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Антикоррупционные митинги «Он нам не Димон» поддерживают 38% россиян. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра», которые приводят «Ведомости».

По мнению 35% респондентов, к участию в протестных акциях граждан подтолкнуло «накопившееся недовольство положением дел в стране». В свою очередь, 36% сочли, что люди вышли на митинги из-за стремления выразить возмущение коррупцией. При этом 24% решили, что за участие в акции протестующим заплатили.

Ранее опрос «Левада-центра» показал, что в марте резко снизилось число россиян, одобряющих деятельность премьер-министра России Дмитрия Медведева. Если в феврале Медведева не поддерживали 47% опрошенных, то в марте недовольство высказали 57% респондентов.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. В фонде установили, что глава правительства якобы купил яхты, особняки и виноградники в России и за границей на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи некоммерческих фондов.

После расследования 26 марта в 97 городах прошли митинги «Он нам не Димон». Часть из них не была согласована, что привело к массовым задержаниям. В частности, в Москве тогда задержали более тысячи человек.

Представители Медведева отказывались комментировать фильм, реакция от самого премьер-министра последовала после митингов. По его мнению, расследование «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы».

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