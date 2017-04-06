Политик Алексей Навальный начал свою президентскую кампанию в самых неблагоприятных условиях: угроза реального тюремного срока, всевозможные «разоблачения» по федеральным СМИ и депрессивные настроения среди сторонников оппозиции. Кроме того, последние годы доля его потенциальных избирателей не росла, оставаясь на уровне 5% населения с марта 2013 года. На том же уровне она была и в феврале этого года.

Ситуация не предвещала политику ничего хорошего. Однако по результатам опросов в середине марта – то есть через месяц после последнего опроса – Левада-Центр зафиксировал прирост «рейтинга» политика на 5 процентных пунктов – до 10% российского населения. Среди тех, кто знает, кто такой Навальный число поддержавших бы его на выборах президента выросло с 10% до 17%. Важнейшую роль в этом сыграл фильм-расследование команды ФБК «Он вам не Димон», обвиняющий премьер-министра Медведева в коррупции.