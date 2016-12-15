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Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов мог попасть под влияние террористической группировки «Туахид валь-джихад». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отметило издание, такую версию проверяет Следственный комитет России совместно с Комитетом национальной безопасности Киргизии (КНБК). По информации киргизского ведомства, «Туахид валь-джихад» действует в Сирии, среди ее участников есть «сотни узбеков», которые, в частности, проживают в Ошской области Киргизии.

Следствие предположило, что после поездки в Ош Джалилов мог начать контактировать с проживающими в киргизском городе сторонниками «Туахид валь-джихада». Источник издания отметили, что Джалилов, попав под влияние земляков, «возможно, получил от них и инструкции по подготовке двойного теракта в метро».

В КНБК добавили, что в 2016 году в Ошской области прошла «масштабная операция против вернувшихся из Сирии боевиков», которые занимались вербовкой новых участников и подготовкой терактов. После этого местный суд признал организацию террористической. При этом, как отмечает «Коммерсантъ», «уйдя в подполье, боевики стали активно осваивать интернет».

Официальный представитель комитета Светлана Петренко после обысков в квартире Джалилова заявила, что следствие обнаружило двухсторонний скотч, фольгу и «другие предметы», схожие с теми, из которых была сделана бомба, заложенная на «Площади Восстания».

О возможной связи Джалилова с сирийскими боевиками ранее сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Отмечалось, что следствие проверяет круг общения Джалилова, в том числе и его социальные сети, «где его могли завербовать» экстремистские или террористические организации.

Теракт, предполагаемым исполнителем которого Следственный комитет назвал Джилилова, произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля. В результате погибли 14 человек вместе с предполагаемым террористом, их тела опознали.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна организация. Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, несмотря на то, что возможный исполнитель теракта погиб, у него, скорее всего, были помощники – «уроды, занимающиеся промывкой мозгов».