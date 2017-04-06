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Руководители ломбардных сетей рассказали о схеме обналичивания денег с кредитных карт с комиссией 0,3–0,4%. Об этом пишут «Ведомости».

Как пояснили собеседники газеты, клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, а через несколько минут выкупают их, расплачиваясь кредитной картой.

Если в Сбербанке при снятии наличных с кредитной карты взимается комиссия 3–4%, в Альфа-банк – 3,9–5,9%, в «ВТБ 24» – 1–5,5%, то в ломбардах клиенты выкупают свои товары с комиссией за 0,3–0,4%.

«Операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются неоднократно и в больших объемах – на сотни тысяч рублей, мы уверены, что это именно схема обналички», – пояснил изданию гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин.

При этом сумму операций в ломбардах своей сети, состоящей из 300 отделений, он оценил в 15 млн рублей.

Заместитель гендиректора сети «Залог успеха» Людмила Грибок пояснила, что от этих схем ломбарды несут убытки, так как для того, чтобы снять деньги, ломбард должен заплатить до 3%. При обналичивании крупной суммы необходимо еще 2% за инкассацию.

Заметка дополняется.