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Сбербанк планировал присоединиться к международному блокчейн-консорциуму R3, но на этапе подачи заявки банку сообщили, что он «не пройдет из-за санкций». Об этом собеседник на рынке рассказал «Коммерсанту».

По словам первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса, официально финансовая организация не подавала заявку на вступление в консорциум. При этом источники в банковском сообществе заверил, что банк направлял обращение в R3.

Зампред подчеркнул, банк отказался от идеи вступить в R3 не только из-за санкций, но и потому, что «сейчас в целом восприятие России в мире сложное».

«Какой смысл хотеть [вступить в R3], если тебя не хотят. Когда нас начнут хотеть, мы подумаем, хотим ли мы», – пояснил он.

О планах Сбербанка присоединиться к R3 Хасис объявил в 2015 году: тогда в финансовой организации изучали документы консорциума, но «окончательное решение» о вступлении принято не было.

При этом в 2016 году банк подписал соглашение о присоединении к международному некоммерческому консорциуму HyperLedger. По мнению источника «Коммерсанта», в R3 Сбербанк «шел за бизнес-сообществом», в то время как Hyperledger – «чисто технологическое объединение».

Заметка дополняется.