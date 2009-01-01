06:38

В ходе спецоперации в Астрахани сотрудники правоохранительных органов убили трех предполагаемых нападавших на полицейских и бойцов Нацгвардии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Операция только что завершена. Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых. Был бой между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемыми», – сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Андрей Хегай.

Как отмечалось ранее, речь идет об астраханце Нурболе Саспанове, чеченеце Рамзане Султанмурадове и дагестанце Ильясе Магомедове.

Четвертого подозреваемого, Рамзана Кукулаева, убили после нападении на сотрудников Нацгвардии 6 апреля.

Всех подозреваемых ранее объявили в федеральный и международный розыск. Они стали фигурантами двух уголовных дел по одинаковым статьям (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия и незаконное хранение оружия и боеприпасов) за нападение на трех бойцов Нацгвардии и за убийство двух сотрудников ГИБДД 3 апреля.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин добавил, что в ходе спецоперации еще двух человек задержали. Ранее он назвал нападавших на сотрудников ГИБДД «группой радикальных исламистов-ваххабитов».